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لبنان

فيديو يوثق ردّة فعل أحد الاطفال الجرحى عقب الغارة الاسرائيلية على سيارة بالنبطية

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:08
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل أحد الأطفال الجرحى الذي أصيب بجروح طفيفة مع عدد من رفاقه التلامذة، الذين كانوا متوجهين الى مدرستهم، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة صباح اليوم على طريق كفردجال- النبطية قرب محطة توتال مقابل مجمع مدرار الخيري.
 
وعن لحظة حدوث الغارة، قال أحد الأطفال: "وقت الضربة رجع فينا الباص لورا، ورجعت اجت سيارة الإسعاف أخدتنا عالمستشفى"، مضيفا: "كانت السيارة بوجنا عم تحترق".
 
وتابع: "أنا بدي خاف من إسرائيل، نحن ما بنخاف منن".
 
 
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يذكر أن الغارة أدت الى استشهاد الشاب محمد علي ناصر فران، وقد نعته المقاومة الاسلامية وهو من مواليد عام 1980 من بلدة النبطية.
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