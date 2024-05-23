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لبنان

مصلحة الليطاني: عودة مياه الري الى الشبكة الرئيسية بين بلدتي مراح الحباس ولبعا

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:06
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه "بتاريخ 22 ايار الحالي انجز فريق الصيانة في دائرة ري لبعا وتحت اشراف مصلحة الاستثمار والصيانة ، صيانة العطل على الشبكة الرئيسية قطر خارج 620 ملم بين بلدتي مراح الحباس و لبعا قبل المأخذ المزدوج رقم 8- 9/ 4بمسافة 120 متر، وبعد تجربة الشبكة والتأكد من عدم تسرب المياه منها، اعيد تغذيتها بمياه الري وتزويدها مجددا" للمناطق التي تم القطع عنها".
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