Advertisement

لبنان

متى: نحن دعاة لحوار تحت سقف الدستور

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1203104-638520599950868873.jpeg
Doc-P-1203104-638520599950868873.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمل النائب نزيه متى، في حديث اذاعي، في "اقتراب الفرج في الملف الرئاسي"، إلا أنه اعتبر أن "الأمر ليس متعلقا فقط بالخارج، بل متعلق أيضا بالداخل لاسيما بخط الممانعة والثنائي الشيعي".
وشدد متى على "وجوب اقتناع الثنائي الشيعي بعدم إمكان فرض مرشحه تحت أي حجة، لأن القرار يجب أن يكون لكل اللبنانيين"، لافتا إلى "أنه إذا لم يعط هذا الثنائي الأولوية للداخل اللبناني فالموضوع الرئاسي سيتأخر، لاسيما أنه يرفض المرشح الثالث ويربط الانتخاب بمبدأ الحوار، كما أن حزب الله يعطي الأولوية لحرب غزة قبل أي حل داخلي". مشددا على "أن تطبيق الدستور هو بداية الحل، ونحن لسنا ضد الحوار بل دعاة للحوار تحت سقف الدستور".
Advertisement
أما عن التحرك القواتي والنيابي في بروكسل بعد غد، قال متى: "توصيتنا في الجلسة النيابية تضمنت وجوب ترحيل فوري للنازحين السوريين بسبب الوجود غير الشرعي، وتوصية ثانية للوفد المتوجه إلى بروكسل بالمطالبة بعدم تمويل الدول المانحة النازحين السوريين في لبنان لأن ذلك يشجعهم على البقاء فيه".
وأكد أن "الوفد القواتي إلى بروكسل، الذي يضم النائبين بيار بو عاصي والياس اسطفان، سيحمل هذه الأفكار وسيؤكد أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-23
05:00 | 2024-05-23
05:29 | 2024-05-23
05:20 | 2024-05-23
05:17 | 2024-05-23
05:07 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24