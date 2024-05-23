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لبنان

ميقاتي التقى وزير الزراعة.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:22
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن قبل ظهر اليوم في السرايا.
وقال الحاج حسن:"وضعت دولة الرئيس ميقاتي في اجواء الملفات التي تعالج في وزارة الزراعة ، وبالطبع فان الهم الابرز هو هم الجنوب في ظل القصف المستمر منذ السابع من تشرين الاول الفائت  على اراضينا ومزارعنا، كما اطلعت دولته  على مذكرات التفاهم التي نحن في صدد  توقيعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أبرزها تركيا وروسيا الاتحادية وأيضاً الشقيقة الجزائر ، واليوم سأقوم بزيارة الى مصر لبحث بعض الملفات الزراعية مع وزير الزراعة المصري كما ستكون لي لقاءات اخرى،  وسأبحث بعض الملفات التي يجب ان تناقش مع الجانب المصري التي تربطنا به علاقة اخوة وتعاون جيدة جدا، ليس فقط على صعيد الاستيراد والتصدير وتبادل المنتجات الزراعية بل هي علاقة اعمق بكثير، وهي علاقة اخوة وشراكة مع الشعب المصري الشقيق."
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أضاف:" كذلك اطلعت دولته على خطة وزارة الزراعة والتي باتت على مشارفها وهي خطة النهوض بقطاع السمك النهري والبحري، واكد الرئيس ميقاتي ان هذه الخطة واعدة جدا وأساسية ومهمة جدا خصوصا ان هذا القطاع يعمل به ما لا يقل عن اربعين الف عائلة، هم من الأكثر حاجة لان تقف الدولة الى جانبهم".
ويستقبل رئيس الحكومة في هذه الاثناء وفدا  من "الرابطة المارونية".

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