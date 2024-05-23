المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى شارك في تقديم التعازي في السفارة الايرانية

شارك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في تقديم التعازي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت بإستشهاد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي و الوزير الدكتور حسين امير عبد اللهيان واخوانهم ، بتكليف من نائب رئيسه العلامة الشيخ علي الخطيب ممثلاً بوفد علمائي برئاسة عضو الهيئة الشرعية في المجلس المفتي الشيخ حسن عبد الله ضم: الشيخ الدكتورمحمد شقير، الشيخ الدكتور محمد حجازي، و الشيخ حسن شاهين.

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