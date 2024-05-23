Advertisement

لبنان

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى شارك في تقديم التعازي في السفارة الايرانية

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1203128-638520626393560072.png
Doc-P-1203128-638520626393560072.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في تقديم التعازي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت بإستشهاد  الرئيس السيد ابراهيم رئيسي و الوزير الدكتور حسين امير عبد اللهيان واخوانهم ، بتكليف من نائب رئيسه العلامة الشيخ علي الخطيب ممثلاً بوفد علمائي برئاسة عضو الهيئة الشرعية في المجلس  المفتي الشيخ حسن عبد الله ضم: الشيخ الدكتورمحمد شقير، الشيخ  الدكتور محمد حجازي، و الشيخ حسن شاهين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-23
05:00 | 2024-05-23
07:24 | 2024-05-23
07:12 | 2024-05-23
07:04 | 2024-05-23
06:59 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24