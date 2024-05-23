أمير قطر بحث مع جنبلاط في أوضاع المنطقة

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر اللوسيل في الدوحة، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والسيّدة نورا جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، بحضور سفيرة لبنان في دولة قطر السيدة فرح بري.وتم البحث في أوضاع المنطقة، كما جرى استعراض الوضع على الساحة الفلسطينية والحرب على غزة والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية والإعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان.وأثنى جنبلاط على الجهود والدور التي تقوم به دولة قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، كما ثمّن دورها في إطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.