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لبنان

ملتقى التأثير المدني: إستعادة هيبة الدولة... إلتزام أخلاقي!

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:20
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دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "أَمسى الاعتداء على هيبة الدولة أشد إيلاما من شل الدستور، ومن تدمير المؤسسات، إذ إن فيه كل إمعان باعتماد اللاأخلاقِ نهجا. هنا مقتلة الشرعية".
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وقال الملتقى أن "الإعتداء على هيبة الدولة يعني بالعمقِ انقضاضا منهجيا على العقد الاجتماعي الناظم للعلاقة ما بين بنات وأبناء الشعب اللبناني بكافة مكوِناتهم من مقيمين ومغتربين، تحت سقف الدستور".
وانتهى إلى القول:أن "تنقية العقد الاجتماعي من شوائب اللاشرعية مسار كثيف التعقيدات، لكنه يستأهل استعادةً سليمة بالاستناد إلى التزام وطني أخلاقي. أخلاقي أولا وأخيرا. حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بما يحتاجه لبنان من قوة لإثبات هيبته وبأن "إحترام الدولة يمر بالالتزام الأخلاقي".
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