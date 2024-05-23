Advertisement

لبنان

أوّل ردّ من "الحزب" على اغتيال فران... ماذا استهدف قبل قليل؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1203137-638520639101702504.jpg
Doc-P-1203137-638520639101702504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار الردّ على الإغتيال الذي قامَ به العدوّ في كفردجّال، قصف مقرّ قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
 
 
وكان "حزب الله" نعى الشهيد محمد علي ناصر فران، الذي اغتالته إسرائيل صباح اليوم.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: "شو ذنب أولاد يدفعوا ثمن إجرام إسرائيلي عم يستدرجو حزب الله تيمرّك نقاط؟"
lebanon 24
23/05/2024 14:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبةوأُصبناها إصابة مباشرة
lebanon 24
23/05/2024 14:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يُظهر لحظة إغتيال إسرائيل لمحمد فران.. وهذا ما قالته عن دوره في "الحزب"
lebanon 24
23/05/2024 14:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا صواريخ "حزب الله" في سماء إسرائيل
lebanon 24
23/05/2024 14:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

فران

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-23
05:00 | 2024-05-23
07:24 | 2024-05-23
07:12 | 2024-05-23
07:04 | 2024-05-23
06:59 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24