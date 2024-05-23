أوّل ردّ من "الحزب" على اغتيال فران... ماذا استهدف قبل قليل؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار الردّ على الإغتيال الذي قامَ به العدوّ في كفردجّال، قصف مقرّ قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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وكان "حزب الله" نعى الشهيد محمد علي ناصر فران، الذي اغتالته إسرائيل صباح اليوم.