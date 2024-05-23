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لبنان

وديع الخازن اتصل بالسفير الايراني معزياً

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:29
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إتصل الوزير السابق وديع الخازن بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مُجتبى أماني معزيا  "بالرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين عبدالأمير اللهيان ورفاقهم".

ووصف "رئيسي برجل الدولة الذي كان مخلصاً في حبّه للجمهورية الإسلامية وصديقاً وفيّاً للبنان".
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