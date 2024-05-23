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لبنان

التعرض لمحامي والمحكمة تدعي على فنان شهير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2024 | 05:26
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أقدم الفنان السوري هادي أسود على التهجم على المحامي وسام المذبوح بالقدح والذم والتهديد، وادعت النيابة العامة عليه بجرائم المواد /٥٨٢/و/٥٨٤/و/٣٨٢/معطوفة على المادة/٧٦/من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
 
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وأحيل الملف للقاضي المنفرد الجزائي في بيروت لإجراء المقتضى القانوني.
 
 
وعبّر المحامي المدعي عن إرتياحه للخطوة القضائية الرادعة للتعرّض للمحامين والقضاة على السواء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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