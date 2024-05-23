التعرض لمحامي والمحكمة تدعي على فنان شهير

أقدم الفنان السوري هادي أسود على التهجم على المحامي وسام المذبوح بالقدح والذم والتهديد، وادعت النيابة العامة عليه بجرائم المواد /٥٨٢/و/٥٨٤/و/٣٨٢/معطوفة على المادة/٧٦/من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

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وأحيل الملف للقاضي المنفرد الجزائي في بيروت لإجراء المقتضى القانوني.

وعبّر المحامي المدعي عن إرتياحه للخطوة القضائية الرادعة للتعرّض للمحامين والقضاة على السواء.