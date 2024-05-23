هل عاد العمل إلى طبيعته في مستشفى سيدة لبنان؟

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أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي- جونيه النائب السابق الدكتور فادي سعد، ،"عودة العمل في جميع الأقسام التي باتت جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية كافة بعد رفع الاضرار التي تسببت بها السيول والامطار الجارفة في قسمي الطوارئ والأشعة في نيسان الماضي."وأكد في بيان أن "المستشفى أصبح في حال من التأهب والجهوزية لاستقبال المواطنين في كافة الاقسام بشكل أكثر من عادي وطبيعي بعد تجهيز قسم الطوارئ وتجديده واستبدال الآلات والمعدات في قسم الأشعة بأخرى حديثة ومتطورة من أجل استقبال المرضى."وختم: "سيبقى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في خدمة المواطنين والمرضى كما عودهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية والاستشفائية."