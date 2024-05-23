الجامعة اللبنانية نعت البروفسور سايد أنطون

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نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية العلوم البروفسور سايد جوزيف أنطون المنتقل إلى رحمته تعالى بتاريخ 22 ايار 2024، ورثته في بيان:"الراحل كان من الأساتذة المؤمنين بدور الجامعة اللبنانية كحاضنة للوطن بجميع مكوناته، كرّس حياته لخدمتها وخدمة طلابها في كلية العلوم الذي رأس مركز الأبحاث فيها لسنوات.برحيل البروفسور أنطون، تخسر الجامعة الوطنية أحد أعمدتها الأساسية وأستاذا ملتزما بقضاياها ورمزا للعطاء اللامتناهي".وتقدمت الجامعة اللبنانية بأحر التعازي من "عائلة الراحل وزملائه ومحبيه، راجية من المولى عز وجل ان يتغدمه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".