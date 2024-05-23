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لبنان

المستأجرون أقرّوا خطة تحرك لمواجهة المستجدات

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:53
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عُقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، اجتماع ضم ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين في الأماكن السكنية وغير السكنية.

وأوضح المجتمعون في بيان أصدروه إثر اللقاء، أنه "بعد نقاش مستفيض وعرض للاتصالات والتحركات التي تمت في الآونة الأخيرة، أعاد المجتمعون التأكيد على المواقف التالية:
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أولا – دعوة مجلس النواب للعودة إلى إقرار القانونين المتعلقين بالإيجارات السكنية وغير السكنية بانتظار عقد اجتماع يضم المستأجرين والمالكين برعاية المجلس، وذلك للبحث في سياسة الايجار وفق خطة تعتمد على دراسة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وبالتحديد العدوان الصهيوني على الجنوب وما خلّفه من تهجير لأكثر من مئتي ألف مواطن ومن ضرر في المؤسسات الانتاجية، خاصة الزراعة، والتجارية وغيرها.

ثانيا – رفض كل ما يتعلّق بالمهل وبالزيادات العشوائية، والاستعداد للبحث في زيادات مؤقتة تأخذ في الاعتبار أوضاع المستأجر والمالك على حد سواء.

ثالثا – التأكيد على أن بعض الأحكام الصادرة مؤخرا في مجال الايجارات ليست أكثر من مجرد اجتهادات تتناقض وأحكام سابقة صدرت حول نفس القضايا".

هذا، واتفق المجتمعون على متابعة تحركهم "من أجل الوصول إلى حل متوازن وعادل".

 
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