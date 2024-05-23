الرئيس عون زار السفارة الإيرانية معزياً

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زار الرئيس العماد ميشال عون السفارة الإيرانية في بيروت، والتقى السفير مجتبى أماني مقدماً التعازي بضحايا الحادث الأليم للطوافة الرئاسية، الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.