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لبنان

الرئيس عون زار السفارة الإيرانية معزياً

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:56
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زار الرئيس العماد ميشال عون السفارة الإيرانية في بيروت، والتقى السفير مجتبى أماني مقدماً التعازي بضحايا الحادث الأليم للطوافة الرئاسية، الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.
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