بالفيديو... شاهدوا صواريخ "حزب الله" في سماء إسرائيل

أطلق اليوم نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى والغربي، وقد أعلن "حزب الله" عن استهداف موقع إسرائيلي مستحدث بعشرات صواريخ الكاتيوشا.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف من جنوب لبنان استهدف وادي الحولة، مبينة أنه تم اعتراض عدد من الصواريخ دون وقوع إصابات.



ودوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل، تمتد من يارون وأفيفيم بالقرب من الحدود اللبنانية إلى أييليت هشاشار، التي تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من الحدود.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت أيضا في عدة بلدات بينهما، بما في ذلك سدي إليعازر وألما وروهينة. (روسيا اليوم)