Advertisement

لبنان

توقّع توسّعها... تغريدة لوئام وهاب عن الحرب

Lebanon 24
23-05-2024 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1203171-638520689667844625.jpg
Doc-P-1203171-638520689667844625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"لقاءات طهران تؤكد على ضرورة تحقيق النصر وإسرائيل تريد نصراً ولو شكلياً مما يعني أن الحرب مستمرة وستتوسع. التسوية كما هو واضح بحاجة لحماوة أكبر".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وهاب: الحرب ممنوع أن تحصل وسنمنعها بالقوة
lebanon 24
23/05/2024 16:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: ملتزمون بقوانين الحرب ونعرف كيف نحدد أهدافنا في المعركة (العربية)
lebanon 24
23/05/2024 16:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يخسر "الحرب العالمية الثالثة".. تقرير لـ"The Hill" يكشف
lebanon 24
23/05/2024 16:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عز الدين من محرونة: مواصلة الحرب تسرع في زوال العدو
lebanon 24
23/05/2024 16:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وهاب

الحرب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:39 | 2024-05-23
09:16 | 2024-05-23
09:15 | 2024-05-23
09:08 | 2024-05-23
08:59 | 2024-05-23
08:53 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24