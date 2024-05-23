توقّع توسّعها... تغريدة لوئام وهاب عن الحرب

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على منصّة "إكس":

"لقاءات طهران تؤكد على ضرورة تحقيق النصر وإسرائيل تريد نصراً ولو شكلياً مما يعني أن الحرب مستمرة وستتوسع. التسوية كما هو واضح بحاجة لحماوة أكبر".