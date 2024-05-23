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لبنان

الجميّل: "شو ذنب أولاد يدفعوا ثمن إجرام إسرائيلي عم يستدرجو حزب الله تيمرّك نقاط؟"

Lebanon 24
23-05-2024 | 07:04
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شجب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل التعرّض للطلاب صباحا في النبطية.
وكتب عبر منصة "اكس": "شو ذنب أولاد رايحين الصبح عالمدرسة ومدنيين يدفعوا ثمن إجرام إسرائيلي يلي عم يستدرجو حزب الله تيمرّك نقاط بالمنطقة ليصرفها عطاولات التسويات والمحاصصة الإقليمية."
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أضاف:"تفكيرنا مع الطلاب وأهلن وكل المدنيين يلي عم يتأذوا من ورا مغامرة الحرب المجرمة".
 
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