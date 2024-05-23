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لبنان

سماع صوت إنفجار قويّ في كافة المناطق الجنوبيّة... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 07:12
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سُمِعَ صوت إنفجار قويّ في كافة المناطق الجنوبيّة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة خرقت جدار الصوت على علو منخفض، وألقت بالونات حراريّة.
 
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