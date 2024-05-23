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لبنان
سماع صوت إنفجار قويّ في كافة المناطق الجنوبيّة... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
23-05-2024
|
07:12
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سُمِعَ صوت إنفجار قويّ في كافة المناطق الجنوبيّة.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة خرقت جدار الصوت على علو منخفض، وألقت بالونات حراريّة.
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