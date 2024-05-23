Advertisement

لبنان

خلف: فلنكف عن إلهاء شعبنا بمواضيع واهية

Lebanon 24
23-05-2024 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1203186-638520712421012175.jpg
Doc-P-1203186-638520712421012175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد النائب ملحم خلف مؤتمرا صحافيا ، في يومه الـ490 لوجوده في مجلس النواب، في حضور النائبين ياسين ياسين وفراس حمدان.

وقال خلف في بيان :" ان يصرّح بعض النواب انهم بانتظار موقف او قرار او اشارة من اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي يستثير الغضب. إذ أن هكذا تصاريح تودي بالمفاهيم البديهية القانونية للجمهورية وللديموقراطية وللدولة. والاخطر من ذلك أن هكذا تصاريح تجنح بتنشئة اجيالنا بموضوع الكرامة الوطنية وتخربها. وإن أي تبرير لهكذا تصاريح يحتم الانصياع لسياسة القناصل ويعبر عن انهزامية لا تليق بمن نمثل".
Advertisement

أضاف :"فالدستور يذكرنا ان النائب يمثل الامة اللبنانية من دون اي تمييز مناطقي او مذهبي او طائفي.

انه المؤتمن على آمال اهله وشعبه . انه الحريص على يسرهم! انه الامين على مستقبل ابنائهم! انه الوكيل على انتظام الحياة العامة واستمرارية السلطة والدولة! كما أنه المسؤول الوحيد والشخصي عن انتحاب رئيس للجمهورية".

وتوجه خلف الى "الزملاء" :" ليس من اللائق الاستمرار في تظهير صورة الفشل والعجز عن اتمام واجبنا الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية. فلنكف عن إلهاء شعبنا بمواضيع واهية ولنتوقف عن تبرير عجزنا المتمادي. فشعبنا يناشدنا الحفاظ على الكرامة الوطنية وانفاذ الوكالة المعطاة منه حماية للعيش معا ولإعلاء سيادة القانون، وهو يطالبنا بحسن اتمامها بدءا بانتخاب رئيس للبلاد وفق احكام المواد ٤٩ و٧٣ و ٧٤ و ٧٥ من الدستور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:39 | 2024-05-23
09:16 | 2024-05-23
09:15 | 2024-05-23
09:08 | 2024-05-23
08:59 | 2024-05-23
08:53 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24