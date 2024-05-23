خلف: فلنكف عن إلهاء شعبنا بمواضيع واهية

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عقد النائب ملحم خلف مؤتمرا صحافيا ، في يومه الـ490 لوجوده في مجلس النواب، في حضور النائبين ياسين ياسين وفراس حمدان.وقال خلف في بيان :" ان يصرّح بعض النواب انهم بانتظار موقف او قرار او اشارة من اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي يستثير الغضب. إذ أن هكذا تصاريح تودي بالمفاهيم البديهية القانونية للجمهورية وللديموقراطية وللدولة. والاخطر من ذلك أن هكذا تصاريح تجنح بتنشئة اجيالنا بموضوع الكرامة الوطنية وتخربها. وإن أي تبرير لهكذا تصاريح يحتم الانصياع لسياسة القناصل ويعبر عن انهزامية لا تليق بمن نمثل".أضاف :"فالدستور يذكرنا ان النائب يمثل الامة اللبنانية من دون اي تمييز مناطقي او مذهبي او طائفي.انه المؤتمن على آمال اهله وشعبه . انه الحريص على يسرهم! انه الامين على مستقبل ابنائهم! انه الوكيل على انتظام الحياة العامة واستمرارية السلطة والدولة! كما أنه المسؤول الوحيد والشخصي عن انتحاب رئيس للجمهورية".وتوجه خلف الى "الزملاء" :" ليس من اللائق الاستمرار في تظهير صورة الفشل والعجز عن اتمام واجبنا الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية. فلنكف عن إلهاء شعبنا بمواضيع واهية ولنتوقف عن تبرير عجزنا المتمادي. فشعبنا يناشدنا الحفاظ على الكرامة الوطنية وانفاذ الوكالة المعطاة منه حماية للعيش معا ولإعلاء سيادة القانون، وهو يطالبنا بحسن اتمامها بدءا بانتخاب رئيس للبلاد وفق احكام المواد ٤٩ و٧٣ و ٧٤ و ٧٥ من الدستور".