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لبنان

الحلبي استنكر الاعتداء الاسرائيلي على فان لنقل الطلاب في النبطية

Lebanon 24
23-05-2024 | 07:59
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عبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، عن "استنكاره وشجبه للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمتمادية التي استهدفت سيارة فان لنقل تلامذة مدرسة شوكين الرسمية فأصابتهم بجروح متنوعة ، وسقط بنتيجتها الأستاذ في ثانوية حسن كامل الصباح محمد علي فران شهيدا ". 
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ودعا الوزير الحلبي الموجود في لندن للمشاركة في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم ، " المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها اليومي الذي لا يميز بين الأسرة التربوية والمدارس والتلامذة" ، كما طالب ب"إدانتها  وتحميلها مسؤولية كل ما أصاب لبنان واللبنانيين والفلسطينيين من موت ودمار ". 

وتقدم الوزير الحلبي من عائلة الأستاذ الشهيد بالتعزية ، داعيا للتلامذة الجرحى ب"الشفاء العاجل" ، ومؤكدا أن "إصرارنا على الدراسة والتقدم التربوي والعلمي ، على الرغم من آلة الحرب والقتل والتدمير ، إنما هو تعبير عن تمسكنا بأرضنا ووطننا عزيزا كريما وحرا" .

كذلك إتصل الوزير الحلبي بمدير الثانوية الأستاذ عباس شميساني معزيا بالأستاذ الشهيد ، وأوفد رئيس المنطقة التربوية في النبطية الأستاذ أكرم أبو شقرا للاطمئنان إلى أوضاع التلامذة الجرحى في المستشفيات.
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