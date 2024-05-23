الحلبي استنكر الاعتداء الاسرائيلي على فان لنقل الطلاب في النبطية

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عبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، عن "استنكاره وشجبه للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمتمادية التي استهدفت سيارة فان لنقل تلامذة مدرسة شوكين الرسمية فأصابتهم بجروح متنوعة ، وسقط بنتيجتها الأستاذ في ثانوية حسن كامل الصباح محمد علي فران شهيدا ".ودعا الوزير الحلبي الموجود في لندن للمشاركة في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم ، " المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها اليومي الذي لا يميز بين الأسرة التربوية والمدارس والتلامذة" ، كما طالب ب"إدانتها وتحميلها مسؤولية كل ما أصاب لبنان واللبنانيين والفلسطينيين من موت ودمار ".وتقدم الوزير الحلبي من عائلة الأستاذ الشهيد بالتعزية ، داعيا للتلامذة الجرحى ب"الشفاء العاجل" ، ومؤكدا أن "إصرارنا على الدراسة والتقدم التربوي والعلمي ، على الرغم من آلة الحرب والقتل والتدمير ، إنما هو تعبير عن تمسكنا بأرضنا ووطننا عزيزا كريما وحرا" .كذلك إتصل الوزير الحلبي بمدير الثانوية الأستاذ عباس شميساني معزيا بالأستاذ الشهيد ، وأوفد رئيس المنطقة التربوية في النبطية الأستاذ أكرم أبو شقرا للاطمئنان إلى أوضاع التلامذة الجرحى في المستشفيات.