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لبنان
في الجنوب... تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين
Lebanon 24
23-05-2024
|
08:03
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سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب خلال جولتهم في مناطق العباسية قضاء صور و الغازية وصيدا أربعة محاضر ضبط وحجز مواد منتهية الصلاحية، كما تم سحب ثلاث عينات .
وصنفت المخالفات أولاً : معمل للكاتو في صيدا لا يستوفي الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء وضبط كمية من المواد الاولية المنتهية الصلاحية ، اضافة إلى مستودع للمواد الغذائية والسكاكر في المدينة ضبط بداخله "شوالات "لوز وملح منتهية الصلاحية ، وملحمتين في العباسية الاولى غير مستوفية لشروط النظافة، والثانية تبيع لحوما برازيلية مبردة على انها طازجة .
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