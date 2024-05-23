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لبنان

اللواء ابراهيم: حتى الاطفال لم يسلموا من اجرامكم

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:08
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كتب اللواء عباس ابراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي :" حتى الاطفال ملائكة الجنة. من قال بهم السيد المسيح "دعوا الاطفال يأتون الي ". لم يسلموا من اجرامكم في غزة ولبنان ….
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سيبقى هيرودوس العصر  يلاحق الاطفال ولكن سيخرج حتما ذاك الطفل وينهي ملكآ على الباطل يقوم.

نحن طلاب علم وحياة .. وانتم الة قتل وموت وجهل".

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