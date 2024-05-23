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لبنان

طليس التقى وزير المالية... ما مصير مخصصات البلديات واتحاداتها؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:15
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كشف مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس ، في تصريح بعد لقائه وزير المالية يوسف الخليل، "أن مخصصات البلديات واتحادات البلديات من أموال الهاتف الخلوي سوف تدفع خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى".
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وقال انه "اطلع على سير العمل في إدارات وزارة المالية حيال هذا الموضوع وأن الوزير الخليل قد وقع الجدول المرتبط بهذه الأموال وقد أبلغت وزارة الداخلية بذلك".

وأضاف:" بحثنا مع الوزير الخليل موضوع رواتب المثبتين في الدفاع المدني ويمكنني أن أطلق بشرى لهؤلاء المثبتين أن دفعة كبيرة تصل إلى خمسة أو ستة أشهر ستصرف لهم نهاية الشهر، على أن تستكمل بقية المعاملات الإدارية التي ليست في عهدة وزارة المالية بين مديرية الدفاع المدني والإدارات المختصة".
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