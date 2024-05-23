إخماد حريق كبير في حقول قمح في ابل السقي

قام عناصر الدفاع المدني من مركز جديدة مرجعيون، وبالتعاون مع شباب بلدة إبل السقي باخماد حريق كبير، كان قد شب في حقول القمح، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من حبوب القمح. ولم تعرف اسباب الحريق، الا أنه تأكد ان سبب اشتعال النيران هو إطلاق الطائرات المعادية للبالونات الحرارية أثناء تنفيذ غارات معادية في المنطقة.

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