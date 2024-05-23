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لبنان

حمية بحث مع مكاوي في تقديم التسهيلات في المطار لهيئة رعاية شؤون الحج والعمرة

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:05
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وذلك بصفته رئيسا لهيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، حيث تم البحث في تقديم التسهيلات التي يمكن لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وضعها بتصرف هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة وسبل التعاون بين المكلفين منها والمعنيين في المديرية العامة للطيران المدني، وذلك لتسهيل وإنجاح موسم الحج والعمرة لهذا العام.
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وأكد حمية "أن وزارة الاشغال العامة والنقل حريصة ومن خلال المديرية العامة للطيران المدني ، على وضع كافة التسهيلات اللازمة في المطار أمام الهيئة، ولاسيما لناحية تأمين قاعة مخصصة لها، تقوم بمهمة التنسيق والتعاون مع المكلفين من المديرية وباقي الجهات المعنية في المطار، وذلك لضمان تسيير الاجراءات اللازمة لإنجاح موسم الحج والعمرة لهذا العام".
 
بدوره، مكاوي شكر حمية على " التعاون الذي لمسه فيما خص التسهيلات التي ستقدمها المديرية العامة للطيران المدني في المطار.
 
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