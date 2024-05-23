Advertisement

لبنان

شيخ العقل زار السفارة الايرانية معزياً

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1203240-638520812811935168.png
Doc-P-1203240-638520812811935168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في لبنان، لتقديم التعازي بـ"أرواح الفاجعة الأليمة والحادث المأساوي الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما"، وكان في استقباله سفير إيران مجتبى أماني وعدد من أركان السفارة.
Advertisement

ورافق شيخ العقل وفد ضم مشايخ ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي ومن مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومستشارين.

وبعد تقديم التعازي دوَّن أبي المنى كلمة في سجل التعازي، جاء فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم "مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (صدق الله العظيم).

لعلّه التضامن الأكبر والأعمق مع شعب غزة وفلسطين المحتلة ان يشاركه الشعب الايراني الخسارة والحزن والاستشهاد والمأساة برحيل كبار القوم وصفوة القادة. إنه القدر الذي لا مفر ّمنه والذي يميّز المؤمنين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. لأرواحهم نسأل الرحمة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وقادتها دوام الصون والعزة، 

 شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى".

كذلك، قدم شيخ العقل على رأس وفد، التعازي في دار الطائفة في بيروت، بوفاة منى فايز مكارم زوجة الامير فاروق ارسلان، وكان في استقباله رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان وزوج الراحلة ونجلاها مالك ومكرم ارسلان وعدد من افراد العائلتين ارسلان ومكارم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2024-05-23
16:32 | 2024-05-23
16:25 | 2024-05-23
16:21 | 2024-05-23
15:29 | 2024-05-23
15:25 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24