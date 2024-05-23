لم تصب هدفها... غارة إسرائيليّة على بلدة المنصوري من كان المُستهدف؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة أغارت على مدخل بلدة المنصوري في قضاء صور.

وبحسب المعلومات، كانت المسيّرة تُطارد أحد الأشخاص على متن دراجة ناريّة، لكنها فشلت في إصابته.

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ولم يتمّ تسجيل إصابات جراء الغارة.