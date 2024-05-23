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لبنان

لم تصب هدفها... غارة إسرائيليّة على بلدة المنصوري من كان المُستهدف؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة أغارت على مدخل بلدة المنصوري في قضاء صور.
 
 
وبحسب المعلومات، كانت المسيّرة تُطارد أحد الأشخاص على متن دراجة ناريّة، لكنها فشلت في إصابته.
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ولم يتمّ تسجيل إصابات جراء الغارة.
 
 
 
 
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