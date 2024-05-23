Advertisement

لبنان

مولوي: لا استمع الا لصوت الواجب والضمير

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1203242-638520814109228643.png
Doc-P-1203242-638520814109228643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زار وفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة.

وأثنى الوفد، وفق بيان، على "الخطة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون ومنع المخالفات"، معتبراً "أن الجهد الذي تبذله القوى الأمنية مشكورة يصب في مصلحة غالبية المواطنين". 

Advertisement

وتمنى الوفد على الوزير مولوي "أن يترافق تطبيق الخطة مع تفعيل الإدارات المولجة بتسهيل معاملات المواطنين، كي يشعر الجميع بأنهم محميون بالقانون".

ورحب الوزير مولوي بالوفد، مشيداً "بدور الإعلام وقادة الرأي في تعزيز ثقافة تطبيق القانون"، وأكد "استمرار الخطة الأمنية"، مشددا على أنه "لا يستمع في إداء واجبه إلا لصوت الناس والواجب والضمير".

ودعا الوفد الوزير مولوي الى العشاء السنوي الأول الذي ستقيمه الجمعية في 25 تموز المقبل، ووعد بتلبية الدعوة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2024-05-23
16:32 | 2024-05-23
16:25 | 2024-05-23
16:21 | 2024-05-23
15:29 | 2024-05-23
15:25 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24