شارل عربيد نعى جورج رباحية: كان صوته يصدح في أروقة " الاقتصادي والاجتماعي"

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نعى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد ، في بيان "الزميل ورئيس السن عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي جورج رباحية"، وقال :"محزن جدا أن يغيب عنا من كان صوته يصدح في أروقة المجلس، من كان الثورة الدائمة لاسترداد الثقة بالوطن".أضاف :"شكلت عضويته منذ التأسيس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حتى اليوم إضافةً نوعية، وقيمةً نقابية خدم من خلالها الوطن ولطالما تمسك بالدولة و حضورها في كل كلمة وفعل و مناسبة".وختم :ليكن ذكره مؤبدا".وكان رباحية توفي يوم أمس الاربعاء. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس الاشرفية، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة، مار متر.وتقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 25 الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.