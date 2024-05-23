Advertisement

لبنان

وفيق صفا التقى ضباط قوى الأمن... وهذا ما كشفته مصادر عن الإجتماع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-05-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1203253-638520838660887158.jpg
Doc-P-1203253-638520838660887158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى اليوم ضباط قوى الأمن الداخلي المعنيين بالخطة الامنية الخاصة بالضاحية الجنوبية مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا. 
وبحسب المصادر فإنّ التواصل دوري، وأن "حزب الله" يدعم توقيف الخارجين عن القانون ويرفع الغطاء عن أي مخالف والتنسيق ليس جديدًا، وأن ما يهمه هو الانضباط والأمان في الضاحية.
Advertisement
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2024-05-23
16:32 | 2024-05-23
16:25 | 2024-05-23
16:21 | 2024-05-23
15:29 | 2024-05-23
15:25 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24