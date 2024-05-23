وفيق صفا التقى ضباط قوى الأمن... وهذا ما كشفته مصادر عن الإجتماع

التقى اليوم ضباط قوى الأمن الداخلي المعنيين بالخطة الامنية الخاصة بالضاحية الجنوبية مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا.

وبحسب المصادر فإنّ التواصل دوري، وأن "حزب الله" يدعم توقيف الخارجين عن القانون ويرفع الغطاء عن أي مخالف والتنسيق ليس جديدًا، وأن ما يهمه هو الانضباط والأمان في الضاحية.