"الجماعة الاسلامية": التأكيد على دور الجيش في حفظ الأمن

أشارت "الجماعة الإسلامية" في طرابلس والشمال في بيان، أن "وفدا برئاسة المسؤول السياسي في الشمال سعيد العويك زار رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد نزيه البقاعي، وتم التداول خلال اللقاء بالشأن العام في البلد، وضرورة الحفاظ الدائم والمستمر،على الهدوء والاستقرار في طرابلس خاصة، وفي الشمال عامة، وعدم ترك المجال مفتوحاً لأي كان لمحاولة تشويه الصورة الحقيقية للمدينة وأهلها، ووصفها بأنها مستباحة، والأمن فيها غير مستتب، وتمّ التأكيد على أهمية مدّ جسور التعاون بين الجيش وأبناء الوطن، وعلى دور الجيش والثناء على قيادته الحكيمة في الحفاظ على الأمن وتثبيته، وعلى الجهد الذي يبذله في هذه الظروف الحرجة". (الوكالة الوطنية)