نتنياهو من الحدود مع لبنان: لدينا خطط مفاجئة!

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجبهة الشمالية مع لبنان أنّه "نملك خططا تفصيلية ومهمة وحتى مفاجئة".

وأشار نتنياهو من مقر القيادة الشمالية إلى أنّ إسرائيل مصمّمة على إعادة الأمن والسكان إلى الشمال.

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وزعم بأن الجيش الإسرائيلي يعمل طوال الوقت على الجبهة الشمالية، وهذا ما مكنه من الوصول إلى عناصر "حزب الله".