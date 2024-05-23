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لبنان

تجمعا "الأطباء" و "الديموقراطي": لتحرير القطاع الصحي من المحسوبية

Lebanon 24
23-05-2024 | 11:25
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دعا المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان واللجنة الصحية في "تجمع الأطباء" في لبنان، في بيان،الى "تحرير القطاع الصحي، من المحسوبية والمحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة، ووضع استيراتيجية صحية علمية واضحة المعالم، تلحظ تطبيق شعار "الصحة حق للجميع" ، وشمول جميع المواطنين بدون استثناء في الضمان الصحي والاجتماعي، كما في الدول المتقدمة، من خلال بطاقة صحية، بغض النظر عن العمر و المهنة، أي تشمل ضمان الشيخوخة و البطالة".

وطالب التجمعان، ب"ضرورة تفعيل المختبر المركزي ، لتحرير سوق الدواء من الغش والتهريب و الاحتكار، و إعتماد لائحة أساس للأدوية ، وتفعيل المكتب الوطني للدواء، وإعادة النظر بسياسة تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية ، لأن التسعير الدوائي حاليا، تتحكم فيه شركات الأدوية وطنية كانت أم أجنبية". (الوكالة الوطنية)

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