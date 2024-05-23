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لبنان

لجنة الإعلام ناقشت موضوع الكابل البحريّ وبحثت في تطويره

Lebanon 24
23-05-2024 | 11:35
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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة في العاشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب اعضاء اللجنة.

 وناقشت اللجنة مواضيع وملفات عديدة منها الكوابل البحرية، وموضوع الاجوبة التي قدمتها وزارة الاتصالات الى اللجنة حيث تم البحث فيها بشكل معمق.

 وطرحت اللجنة مواضيع أخرى تتعلق بالاتصالات مثل التعاطي الرسمي مع شركة "هواوي" وغيرها من الشركات، وطالبت بـ"عدم الرضوخ لاي تدخلات اجنبية من جهة خارجية، بما يتيح للإدارة اللبنانية الاستفادة القصوى من العروض المطروحة".

 كما تطرقت اللجنة الى ملف الاجور التي يحصل عليها موظفو الشركات الخاصة خصوصا "تاتش" و"الفا" والتعويضات الإضافية التي يطالبون بها، والفوارق الهائلة مع موظفين آخرين في مجال الاتصالات ومنها "أوجيرو".

 ثم طرح رئيس اللجنة موضوع المباني والمستودعات التي يتم ترميمها وتأهيلها من قبل الوزارة لمعرفة مدى تكلفتها والنظر في أهميتها.

وأكملت اللجنة عملها في دراسة الملفات المطروحة على طاولة البحث، واهمها اجوبة وزارة الاتصالات على اسئلة النواب أعضاء اللجنة.

 واتفقت اللجنة على "دراسة الأجوبة بعمق وبلورة توجه نهائي ازاءها بهدف الوصول الى خلاصة نهائية ليصار من خلالها إلى تقديم توصيات محددة تشمل كل الملفات المطروحة". ( الوكالة الوطنية)

  

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