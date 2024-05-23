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لبنان

وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زار مستشفى تل شيحا

Lebanon 24
23-05-2024 | 11:55
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استقبل نقيب اطباء لبنان في بيروت ونائب رئيس مستشفى تل شيحا البروفسور يوسف بخاش وفدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ضم المسؤول الطبي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا Dennis Muange ومساعدته Nisrein Al Maytah، منسقة الأمور الصحية في لبنان Maria Murillo AyalaK والمديرة الإقليمية في البقاع منى كيوان بحضور الدكتور حنا لطيف الطبيب المعتمد من المفوضية لمتابعة ومعالجة العاملين في المفوضية في البقاع.

 وزار الوفد برفقة البروفسور بخاش اقسام مختلفة في المستشفى من الأشعة الى الطوارئ وقسم تمييل القلب، المختبرات وغيرها، واطلعوا على الرؤية المستقبلية للمستشفى والتجهيزات الحديثة الموجودة والأطباء والإختصاصات الجديدة.

 وعن هدف الزيارة قال بخاش: "انها زيارة تعارف بهدف توثيق العلاقة بين المؤسسة العالمية ومستشفى تل شيحا واستشراف امكانية اعتماده كمركز لمعالجة العاملين في المفوضية في منطقة البقاع، على كافة الصعد في ظل الظروف الصعبة والضغوطات التي يمر بها لبنان". (الوكالة الوطنية)

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