"حزب الله" شيع وأهالي النبطية الشهيد محمد علي ناصر فران

شيع "حزب الله" وأهالي النبطية "الشهيد" محمد علي ناصر فران، بمأتم حاشد تخللته مراسم تكريمية في باحة المدينة - مقابل المدرسة الانجيلية، حيث وضعت منصة خاصة، وسجي عليها الجثمان.

وحمل النعش على أكف المشيعين الذين ساروا في موكب تقدمه حملة الاعلام اللبنانية ورايات المقاومة والاكاليل وصور للامام الخميني والامام السيد الخامنئي والامام المغيب السيد موسى الصدر، وللامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله .

وشارك في التشييع النائب ناصر جابر ومسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون وعلماء دين وشخصيات.

(الوكالة الوطنية)