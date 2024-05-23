جلسة حكومية مرتقبة في السرايا.. وهذا جدول أعمالها

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وجّهت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كتاباً إلى الوزراء في الحكومة وجاء فيه:"بناء لطلب السيد رئيس مجلس الوزراء، وإنطلاقاً من أن مجلس الوزراء يُمارس راهناً صلاحية رئيس الجمهورية وكالة استناداً إلى المادة 62 من الدستور، وتطبيقاً للفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور التي توجب إطلاع السيد رئيس الجمهورية مُسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث، فإن السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بمواضيع ضرورية.