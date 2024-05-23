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لبنان

مساء اليوم.. حدث أمني خطير حصل خلال تفقد نتنياهو "الجبهة الشمالية" مع لبنان

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:18
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زار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدود الشمالية، حيث التقى قادة المنطقة الشمالية، إذ زعم مواصلة القتال للقضاء على الخطر.

وخلال زيارته، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن سلسلة صفارات إنذار دوّت في الشمال المحتل، خشية تسلّل مسيرات من لبنان.
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وقد لفتت المعلومات إلى أن مسيرتين اخترقتا أجواء فلسطين المحتلة وانفجرتا قرب كريات شمونة في الجليل الأعلى، من دون إعطاء أي تفاصيل إضافية.
المصدر: العربي

لبنان

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