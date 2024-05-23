بمسيرات إنقضاضية.. "الحزب" يستهدف مقر قيادة اللواء ‏‏769

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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، أنه شنّ هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة.وجاء في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت عناصرنا يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة".وتابع البيان: "استهدفنا مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابنا ‏الأهداف بدقة".