النائب مطر استقبل وفدا من أسرة "بيت السلام"

استقبل النائب إيهاب مطر، في مكتبه، في طرابلس، وفدا من أسرة "بيت السلام"، ضم: الدكاترة محمد العمري وعماد غنوم وهدى سيور، والأستاذ عبد الرحمن علم الدين، في حضور مدير مكتب مطر الدكتور موسى العش.

وأطلع الوفد النائب مطر على نشاطاته العلمية والثقافية وخططه المقبلة، وعلى علاقاته الأكاديمية في لبنان والخارج.

واستمع الوفد إلى آراء مطر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، فأشار إلى أنه "يلمس إيجابية كبيرة حول المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة، لا سيما دور طرابلس المهم، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تواجه أبناء المدينة". (الوكالة الوطنية)