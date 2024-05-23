قبل قليل.. هذا ما استهدفه "حزب الله"

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أعلن "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، أنه استهدف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا.وجاء في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدفنا عند الساعة (19:20) من بعد ظهر يوم الخميس 23-05-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة".