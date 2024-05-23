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لبنان

غانتس يهدّد "حزب الله" من "الجبهة الشمالية".. ويحدّد موعد عودة السكان إلى الشمال!

Lebanon 24
23-05-2024 | 13:03
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قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إنه "يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية حالا"، وإنه سيقدم "مشروع قرار لإقامتها".

وأشار إلى أن "أحداث السابع من تشرين الأول والفترة التي سبقتها واستمرار العمليات هي هزة وطنية يجب أن نتعلم منها الدروس".
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ومن الجبهة الشمالية، هدّد غانتس "حزب الله"، قائلاً:" استعدوا من الآن فصاعداً لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين بحلول الأول من أيلول بالقوة أو بالترتيب".
 

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