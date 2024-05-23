توقيف مدير مدرسة واستاذ وموظف امن بتهمة تحرش في كفرشيما!

أوقف مدير مدرسة واستاذ رياضة وموظف امن بتهمة تحرش بقاصرات في احدى المدارس في كفرشيما باشارة من القاضية نازك الخطيب، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





ويجري العمل على توقيف استاذ سبق أن طرد من المدرسة لنفس الاسباب، علما ان الملف فتح بطلب من وزير التربية بعد إجراء تحقيق اداري في الوزارة اثبت بالصور والتسجيلات افعال التحرش.

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