Advertisement

لبنان

قداس احتفالي في مدرسة القديسة ريتا في الضبيه في عيد شفيعتها

Lebanon 24
23-05-2024 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1203316-638520943566580232.jpg
Doc-P-1203316-638520943566580232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق،  قداسا احتفاليا في كنيسة مدرسة القديسة ريتا في الضبيه،  لمناسبة عيد القديسة ريتا عاونه فيه رئيس المدرسة الأب المدبر سمير غصوب ووكيلها الأب روبير عوض، بمشاركة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ولفيف من آباء وإخوة الرهبنة، وحضور الجسم التعليمي وطلاب المدرسة وأهلهم.

وألقى الأباتي رزق كلمة قال فيها: "إن ريتا التي عاشت المشورات الإنجيلية تحقق كلام إنجيل اليوم "من أراد أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون خادمي" (يو12/26)، فهي تبعت الرب ونالت إكليل المجد منه، وأصبحت قديسة نركض إليها في أصعب المواقف".

 أضاف: "يا ريتا العجائبية، ها أهل لبنان ينظرون إليك ويسألونك أن تصلي من أجل  قرارات المسؤولين عن هذا البلد الحبيب لتتحول عن المصالح والسياسات الـمربحة إلى قرارات خير عام يشيد السلام والطمأنينة، ويعيد الأمل إلى شبابِنا ليبنوا مستقبلا واعدا في بلد حضاري ومسالم".

 وتابع: "لكِ نُصلّي في مساءِ عيدِكِ وكلُّنا أَمَلٌ في شفاعتِكِ، كي يعمَّ الرجاءُ حياتَنا، ويملأُ الفرحُ قلوبَنا، ويجدَ السلامُ في وطنِنا مسكنا". ( الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2024-05-23
16:32 | 2024-05-23
16:25 | 2024-05-23
16:21 | 2024-05-23
15:29 | 2024-05-23
15:25 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24