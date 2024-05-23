قداس احتفالي في مدرسة القديسة ريتا في الضبيه في عيد شفيعتها

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، قداسا احتفاليا في كنيسة مدرسة القديسة ريتا في الضبيه، لمناسبة عيد القديسة ريتا عاونه فيه رئيس المدرسة الأب المدبر سمير غصوب ووكيلها الأب روبير عوض، بمشاركة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ولفيف من آباء وإخوة الرهبنة، وحضور الجسم التعليمي وطلاب المدرسة وأهلهم.

وألقى الأباتي رزق كلمة قال فيها: "إن ريتا التي عاشت المشورات الإنجيلية تحقق كلام إنجيل اليوم "من أراد أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون خادمي" (يو12/26)، فهي تبعت الرب ونالت إكليل المجد منه، وأصبحت قديسة نركض إليها في أصعب المواقف".

أضاف: "يا ريتا العجائبية، ها أهل لبنان ينظرون إليك ويسألونك أن تصلي من أجل قرارات المسؤولين عن هذا البلد الحبيب لتتحول عن المصالح والسياسات الـمربحة إلى قرارات خير عام يشيد السلام والطمأنينة، ويعيد الأمل إلى شبابِنا ليبنوا مستقبلا واعدا في بلد حضاري ومسالم".

وتابع: "لكِ نُصلّي في مساءِ عيدِكِ وكلُّنا أَمَلٌ في شفاعتِكِ، كي يعمَّ الرجاءُ حياتَنا، ويملأُ الفرحُ قلوبَنا، ويجدَ السلامُ في وطنِنا مسكنا". ( الوكالة الوطنية)