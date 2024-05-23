الجيش الإسرائيلي يعلّق على عملية "كفردجال" اليوم.. إليكم ما قاله

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن "الجيش فشل في مهمته في 7 تشرين الاول، وعلينا الآن مهمة التحقيق والإصلاح لضمان عدم تكرار ذلك".

وأشار هغاري إلى أنّه "تم استهداف حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس في جباليا".

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وعن الضربة التي نفذت اليوم في الجنوب، زعم هغاري بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية تمكنت من استهداف مسؤول تصنيع المعدات القتالية في "حزب الله" في الجنوب".

ولفت إلى أنه سيتم التحقيق في قضية التحذيرات بشأن هجوم 7 تشرين الأول، مستطرداً:" نعمل في عدة مناطق في رفح لتحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها الآن إعادة المختطفين". (الجزيرة)