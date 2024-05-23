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لبنان

اللواء البيسري عن ملف النزوح: سنرحّل كل أجنبي مخالف

Lebanon 24
23-05-2024 | 14:46
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لفت المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى أنّه "يجب على المجتمع الدولي أن يتفهم الاثار السلبية للنزوح على لبنان واقتصاده، ونحن اليوم في بروكسل كي نوضح رأي لبنان والدولة اللبنانية في مؤتمر النزوح في العاصمة البلجيكية".
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وأضاف خلال حديث تلفزيوني إلى أننا "وضعنا مهلة للامم المتحدة لتسليمنا الداتا والا فلدينا plan B".
 
وقال:" لا نقبل تعليمات من احد ومنسق المفوضية السامية للامم المتحدة أخطأ بالكتاب الذي ارسله للحكومة ولذلك عاد وسحب الكتاب".
 
وأشار البيسري إلى أنه "لا يوجد لاجئين في لبنان. من يتقدم بطلب من الامم المتحدة هو طالب لجوء معهم وليس في لبنان، وتم خلط النازح الاقتصادي مع النازح الآتي نتيجة الحرب في سوريا".
 
وشدّد البيسري على أن "كل اجنبي مهما كانت جنسيته اذا كان مخالفاً سيتم ترحيله".
 
 
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