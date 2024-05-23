مساء اليوم.. "الحزب" إستهداف 3 مبانٍ يستخدمها جنود العدو

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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، إستهداف ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏إيفن مناحم.وجاء في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، إستهدفنا يوم الخميس 23-05-2024 ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏إيفن مناحم وحققنا إصابةً مباشرة".‏