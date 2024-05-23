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لبنان
مساء اليوم.. "الحزب" إستهداف 3 مبانٍ يستخدمها جنود العدو
Lebanon 24
23-05-2024
|
15:25
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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، إستهداف ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم.
وجاء في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، إستهدفنا يوم الخميس 23-05-2024 ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم وحققنا إصابةً مباشرة".
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