إشكال واطلاق نار في منطقة القبة.. هذا ما حصل اليوم

تعرض المدعو "ا.ص" لاطلاق النار اثر اشكال فردي في محلة شارع الجديد في منطقة القبة- طرابلس، اصيب نتيجتها بطلقات نارية في قدميه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وافيد بفرار مطلقي النار الى جهة مجهولة.





هذا ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.

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