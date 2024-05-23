Advertisement

لبنان

إشكال واطلاق نار في منطقة القبة.. هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
23-05-2024 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1203359-638521037069740732.jpg
Doc-P-1203359-638521037069740732.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض المدعو "ا.ص" لاطلاق النار اثر اشكال فردي في محلة شارع الجديد في منطقة القبة- طرابلس، اصيب نتيجتها بطلقات نارية في قدميه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وافيد بفرار مطلقي النار الى جهة مجهولة.


هذا ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: سماع أصوات انفجارات في سماء إيلات ناجمة عن إطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية
lebanon 24
24/05/2024 02:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية... وفود عربية في لبنان
lebanon 24
24/05/2024 02:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارٌ يُسمع في طرابلس.. ماذا حدث؟
lebanon 24
24/05/2024 02:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. البلدية أزالت العوائق على الطرقات والأرصفة
lebanon 24
24/05/2024 02:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-05-23
16:32 | 2024-05-23
16:25 | 2024-05-23
15:29 | 2024-05-23
15:28 | 2024-05-23
15:25 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24