"الحزب" يستهدف مبنى لجنود العدو في المطلة

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أعلن "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة.وقال في بيانه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدفنا يوم الخميس 23-05-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة ‏بالأسلحة المناسبة".‏