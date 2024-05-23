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لبنان
خشية
Lebanon 24
23-05-2024
|
17:00
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يخشى خبراء نفطيون من تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار، ما لم تتوقف حرب غزة قبل حلول الصيف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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